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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تحمل أمريكا مسئولية عدم قدرة شراء لقاحات كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:56 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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حمل البنك المركزي الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية المسئولية عن عدم قدرة البلاد على شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن محافط البنك عبدالناصر همتي القول إن "المشكلة الوحيدة بشأن شراء لقاح كورونا تكمن في أن المصارف لا تستطيع تحويل المبالغ المالية إلا بترخيص من الولايات المتحدة".

وأوضح أن البنوك لا تضمن ألا تقوم الولايات المتحدة بسحب الأموال خلال تحويلها.

وتشكو إيران من تأثير العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على قدرتها على التصدي لجائحة كورونا.

وكانت إيران طلبت من صندوق النقد الدولي في 6 مارس الماضي قروضًا بقيمة 5 مليارات دولار للمساعدة في تمويل جهودها لمكافحة فيروس كورونا ودعم الاقتصاد المتضرر من جراء العقوبات الأمريكية إلا أن الإدارة الأمريكية أكدت رفضها لمنح إيران هذا التمويل، واتهمت طهران بأنها تسعى لتوفير تمويل "لأغراضها الفاسدة".

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