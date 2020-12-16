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مصر

اختيار مصر كمتحدث رئيسى فى الملتقى الدولى للوقاية من المخدرات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:55 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم الربعاء، في اجتماع لجنة الملتقى الدولى لشباب العالم التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة‪ UNODC ‬فيينا- النمسا، "أون لاين"، تحت عنوان "الشباب يتحدون لمحاربة الإدمان‪"‬، وذلك بناءً على دعوة من مكتب الأمم المتحدة لمشاركة الصندوق مع ترشيح أحد القادة من الشباب المتطوعين لتمثيل مصر لعرض تجربة الصندوق في الوقاية من تعاطى المخدرات، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، وتم اختيار ممثلي الصندوق ضمن 3 دول فقط كمتحدثين رئيسيين هم: "مصر وكندا والسويد"، وذلك من بين ممثلي دول العالم المشاركين  في المنتدى.
 
وعرضت إحدى المتطوعات لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان "يمنى الديب" بمحافظة الإسكندرية، وآية سيد سليم، بالصندوق، تجربة الصندوق، بعدما اختارت لجنة الملتقى التجربة من أفضل التجارب المقدمة في مجال الوقاية من المخدرات، وفقًا لنتائج المبادرات والأنشطة التي نفذها الصندوق، وحققت نجاحات كبيرة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، حيث سبق وتم ترشيح "يمنى الديب"، أحد قادة الشباب المتطوعين لدى الصندوق، لتمثيل مصر في الملتقى الدولي في مجال المخدرات الذي عقد في فيينا، بعد أن تم اختبارها من قبل الصندوق والأمم المتحدة.
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وخلال الاجتماع تم استعراض تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال عرض الأنشطة والمبادرات التوعوية في مجال الوقاية من المخدرات، والتي يتم تنفيذها من خلال إعداد الندوات التوعوية وحملة الصندوق "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح، نجم مصر وليفربول، ومدى تأثيرها على الشباب، ولاقت إشادة كبيرة من جانب ممثلي الدول المشاركة، كما نجح الصندوق بالاستمرار فى تنفيذ البرامج التوعوية خلال فترة جائحة كورونا مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاعتماد على الروابط الإلكترونية لدى المتطوعين البالغ عددهم ما يقرب من 30 ألف متطوع حتى الآن.

ويهدف الملتقى الدولى لشباب العالم للمخدرات الذى ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جمع الشباب من جميع أنحاء دول العالم المرشحين، للمشاركة من قبل الدول الأعضاء التي أظهرت إمكانات قيادية استثنائية ولديها تجارب ناجحة في مجالات الوقاية من تعاطي المخدرات وتعزيز الصحة وتمكين الشباب، ويعد منتدى الشباب هو منبر يمكّن مجتمع من القادة الشباب الذين لديهم قدرة على التعلم الفعال من خلال مناهج الوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك التعامل مع الخبراء لتبادل هذه الخبرات وتطبيقها في تنفيذ الوقاية الفعالة في مجتمعاتهم المحلية، كما يُطلب من الشباب التعرف على المعايير الدولية لمنع تعاطي المخدرات التي نشرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما يستخدم رئيس لجنة المنتدى أنشطة تفاعلية للمساعدة ويقوم المشاركون بتوطيد معارفهم واكتساب المزيد من الأفكار حول هذه المعايير والبحث العلمي، وأيضا من ذوي الخبرة حول القضايا السائدة في مجتمعات مختلفة حول العالم‪‬،الأمر الذي يجعل الشباب على دراية بالعوامل المتعددة لاضطرابات تعاطي المخدرات.

كما يهدف الملتقى إلى تمكين الشباب للمشاركة في وضع استراتيجيات لأنشطة الوقاية من تعاطي المخدرات من أجل تنفيذها في مجتمعاتهم المحلية، حيث تتم مناقشة الجوانب المختلفة حول تعاطي المخدرات، حتى تمكن الشباب من المشاركة الفعالة في الأنشطة والبرامج المنفذة عن الوقاية من الإدمان في بلادهم.

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