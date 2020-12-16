«الإغلاق التام» بسبب كورونا وارد في العراق

قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، إنه هناك احتمالية للعودة إلى الإغلاق التام أو الجزئي في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأهابت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، بالمواطنين الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، لاسيما أننا في بدايات فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الذي يعطي بيئة مناسبة لانتقال العدوى، داعية الفرق الصحية لمتابعة المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات في تطبيق الإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة.ودعت الصحة العراقية الهيئات التدريسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد بالالتزام التام بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بكيفية الدوام، واتخاذ الإجراءات الوقائية وعدم التساهل في ذلك لمنع انتشار العدوى بين صفوف الطلبة، كما حذرت من إقامة حفلات أعياد الميلاد في نهاية السنة في جميع المرافق المعروف، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.