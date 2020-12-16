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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. ألحان ملك العود في ذكرى رحيله على المسرح الكبير

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:52 م
الأوبرا
الأوبرا
آلاء حسن
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تحيى دار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء غد الخميس، ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، حيث تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج باقة من ألحان الموسيقار الراحل، والتى أثرت مكتبة الموسيقى العربية، منها موسيقى لحن الخلود، قلبى ومفتاحه، احبك يانى، أحبابنا يا عين، أنت واحشنى، يا حبايبى يا غاليين، أوبريت متقولش لحد، موسيقى توته، مايكونش ده، كلمة عتاب، أول همسة، بقى عايز تنساني، يا ساعه بالوقت أجرى، فوق غصنك يا لمونة، حكاية غرامى وسنة وسنتين، أداء إبراهيم رمضان، أميرة سعيد، محمد طارق، سارة ذكى، محسن إبراهيم، ريم كمال ووليد حيدر.

والمعروف أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان.

قام ببطولة 31 فيلمًا سينمائيًا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز، كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نورالهدى ومحرم فؤاد.

توفي فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عامًا تاركًا ألحانًا خالدة ما زالت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.

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