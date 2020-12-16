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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برنامج منظمة الصحة لتوفير اللقاحات بالدول الفقيرة مهدد بـ«الفشل»

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:53 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أظهرت وثائق داخلية أن البرنامج العالمي الذي يهدف لتقديم لقاحات لكوفيد-19 للدول الأشد فقرًا يواجه خطر الفشل بدرجة "كبيرة جدًا"، مما قد يؤدي إلى عدم حصول دول يقدر عدد سكانها بالمليارات على لقاحات حتى 2024.

وبرنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية هو البرنامج العالمي الرئيسي لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في أنحاء العالم للوقاية من فيروس كورونا، ويسعى إلى توصيل ما لا يقل عن ملياري جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2021 تغطي 20 بالمائة من السكان الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس في 91 بلدًا فقيرًا ومتوسط الدخل معظمها في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

لكن المنظمين بالبرنامج يقولون في الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها «رويترز» إن البرنامج يواجه صعوبات ناجمة عن نقص التمويل ومخاطر تتعلق بالإمداد وتعقيدات في ترتيبات التعاقد، مما قد يؤدي إلى استحالة تحقيق أهدافه.

وجاء في تقرير داخلي لمجلس إدارة جافى، وهو تحالف بين حكومات وشركات أدوية ومؤسسات خيرية ومنظمات دولية يرتب حملات التطعيم العالمية، أن "خطر الإخفاق في تأسيس آلية ناجحة لكوفاكس كبير جدًا".

ويدير تحالف جافى برنامج كوفاكس، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية.

وتناقش اجتماعات لمجلس إدارة «جافي» بدأت، أمس، وتستمر إلى الغد هذا التقرير ووثائق أخرى أعدها التحالف.

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