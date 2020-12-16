وزيرة الهجرة: لسنا ضد اللغات الأجنبية والانفتاح على العالم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اللغة العربية لغة ثرية سواء الفصحى أو العامية، ولكننا في المبادرة نعمل على تعليم أبنائنا اللغة العربية البسيطة حتى يستطيع التواصل مع أهله في وطنه الأم، مشيرة إلى البدء في التواصل مع أبنائنا بالخارج عن طريق "فيديو كونفرانس" نظرا لانتشار جائحة كورونا لتشجيعهم للتحدث بالعربية.جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الأربعاء، في الندوة الافتراضية التي نظمها مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لمناقشة التحديات التي تواجه اللغة العربية والتعريف بمبادرات تعزيز دورها كحاضنة للثقافة وناقلة للمعارف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.وتابعت: "على الرغم من أن مبادرة اتكلم عربي موجهة للمصريين بالخارج، إلا أننا بعد الإطلاق اكتشفنا أن الكثير من المصريين بالداخل يحتاجون لمثل هذه المبادرة بسبب انجذاب أبنائهم إلى الثقافات الأجنبية واللغات الأجنبية".واستطردت الوزيرة قائلة: "لسنا ضد اللغات الأجنبية والانفتاح على العالم، فالتحدث باللغات الأجنبية إضافة لنا ولكن بجانب هذا يجب أن نحافظ على هويتنا دون أن تتأثر لغتنا العربية".ودعت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم الأسر المصرية والعربية لتشجيع أبنائهم على الحديث باللغة العربية والحفاظ على الهوية المصرية والعربية، مشيرة إلى أن الأمر بالغ الأهمية فلو تم القضاء على لغتنا العربية فبذلك سيتم القضاء على الهوية.