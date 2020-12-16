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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أعمدة الكهرباء تهدد سكان زفتى بالغربية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:58 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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يستغيث أهالي شارع الصواف بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية، بالمسئولين عن الكهرباء بالمدينة، وبرئيس المدينة ومحافظ الغربية، لإنقاذهم قبل حدوث أزمة، حيث تأثرت أعمدة الإنارة العامة بمياه الأمطار وبدأت في إصدار شرز كهربائي وأصبحت الأعمدة مصيدة للمارة في الشارع، وتطوع أهالي المنطقة بالوقوف وتنبيه المارة لعدم ملامسة الأعمدة.

"الدستور" نقلت شكوى أهالي المنطقة للمسئولين عن كهرباء زفتى، بعدما فشل الجميع في الوصول لمدير صيانة الكهرباء بزفتى، كما أكد مجاهد الدرف، نائب رئيس مدينة زفتى، أنه حرك المسئولين عن الكهرباء وجارٍ التعامل فورًا.

وكانت محافظة الغربية قد تعرضت منذ عصر اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ والصقيع وهطول الأمطار الغزيرة تحولت إلى حد الثلج والبَرد بشوارع وميادين مراكز المحافظة، مع برق ورعد شديدين، مما أدى إلى تكون كميات من البرك والمستنقعات.

وشهدت المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وظهور كميات كبيرة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات.

كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعطى تعليمات أمس لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ التى تضرب المحافظة وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.

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