رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تنبيه من «الأوقاف» للأئمة بشأن خطبة الجمعة المقبلة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:55 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
أصدرت وزارة الأوقاف تنبيهًا لجميع الأئمة والخطباء بالالتزام الكامل بالخطبة المقررة وموضوعها «الوقاية خير من العلاج»، والإسهام بجدية في التوعية الواضحة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا، وأهمها الالتزام بالكمامة ومسافات التباعد، وبصفة عامة داخل دور العبادة أو خارجها، والبعد عن التزاحم، والالتزام بإحضار المصلى الشخصي عند الحضور إلى المسجد، والتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات مطلب شرعي ووطني وإنساني.

ودعت الوزارة إلى ضرورة التزام الجميع بذلك حفاظًا على أنفسنا وأهلينا ومجتمعنا، والتزامًا بتعليمات ديننا في دفع الأذى عن أنفسنا وعن الآخرين.

وأكدت الوزارة عدم فتح أي دار مناسبات، وعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وتشديد المتابعة في ذلك، واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة، وقصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط، وخطبة الجمعة في حدود عشر دقائق، وعدم السماح بأي نشاط آخر بالمساجد أو ملحقاتها دفعًا لانتشار فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يُحقق مع اللجنة الخماسية في إهمال منتخب الشباب

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 16-12-2020

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

الصور

image description

جامعة أسيوط تكرم المشاركين في قافلة جسور الخير 10

image description

طلاب أولى ثانوي بأسيوط يواصلون الامتحان التجريبي إليكترونيا

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق بحي شرق

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في دمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: المشروعات المتوسطة والصغيرة قاطرة التنمية الاقتصادية

الأكثر قراءة

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

«الصحة» تدشن موقعا إلكترونيا لحجز لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

دراسة تكشف المهن الأكثر طلبا في 2020

تعرف على مواعيد عمل نقابة المهندسين

طبيب روسى: «كورونا» لا يُصيب الرئة فقط.. ويؤثر سلبًا على الجهاز العصبى

القرية العالمية بدبي تحتفل باليوبيل الفضي وسط الجائحة

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
أحمد بهاء الدين شعبان
أضواء على جريمة اغتيال
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
المزيد

الثقافة

غدًا.. ألحان ملك العود في ذكرى رحيله على المسرح الكبير

«وقفات نفسية» ندوة بمكتبة مصر العامة غدا

ننشر فصل من رواية «في ليلة مظلمة» لصاحب نوبل بيتر هاندكه

"الغميضة".. صرعة الدراما فوق خشبة الحياة والوجود