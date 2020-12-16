السودان يرحب بسداد الخزانة الأمريكية متأخرات بمليار دولار للبنك الدولي

رحبت وزارة المالية السودانية بالخطوة التي أقدمت عليها الخزانة الأمريكية في سداد متأخراتها، وفقا لما أوردته فضائية "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل قبل قليل.وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها ترحب بخطوة الخزانة الأمريكية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، ما يتيح وصول 1.5 مليار دولار سنويًا من المؤسسة الدولية.وأعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية التزمت بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار كبداية، ستفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويًا كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية، لإكمال مشوار إعفاء الديون، إضافة إلى دعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات.وذكرت وزارة المالية السودانية، في بيان، أن السودان سيستقبل في الأيام القادمة وفدًا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات زراعية أمريكية لبناء فرص استثمارية، يتبعها وفود من قطاعات أخرى متعددة.ورحبت وزارة المالية بقرار واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، لافتة إلى أنه بهذا القرار عاد السودان إلى مكانه الحقيقي كشعبٍ محب للسلام وساعي للاستقرار، موضحة أن إزالة اسم السودان من تلك القائمة كان من أهم أولويات الحكومة الانتقالية، ويعتبر من أعظم إنجازاتها، ولم يكن هذا ليحدث لولا جهود شاقة ومتواصلة استمرت لمدة عام.