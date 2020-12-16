النمسا تشترى 900 ألف جرعة من لقاح فايزر

أعلنت الحكومة النمساوية، الأربعاء، عن الاتفاق على شراء نحو 900 ألف جرعة من لقاح «فايزربيونتك» المضاد لكورونا على 3 دفعات تكتمل في مارس المقبل.وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس- في تصريحات له اليوم الأربعاء، إنه أجرى محادثات مع مسئولين في شركة فايزر وتم الاتفاق على تسليم نحو 240 ألف جرعة في يناير و331 ألف جرعة في فبراير و375 ألف جرعة في مارس.وأوضح أن الاستعدادات لاستخدام اللقاح في النمسا تجري على قدم وساق في إطار جهود مكثفة لمكافحة الأوبئة.وأشار إلى أنه بحث مع مسئولي فايزر في مؤتمر بالفيديو جدول التطعيمات ضد كورونا ولوجستيات التطعيم وسبل دعم التعاون الأوروبي.