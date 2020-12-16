الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على على مناطق من القاهرة الكبرى

نشرت صفحة الأرصاد الجوية المصرية خبر سقوط أمطار متفاوتة الشدة منذ قليل على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وسحب رعدية قوية ممطرة بغزارة تؤثر الأن على الدقهلية والشرقية والغربية والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية.وقال خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن السحب المنخفضة تتكاثر على السواحل الغربية، وبخاصة الإسكندرية ومطروح ومناطق من القاهرة وغرب الدلتا والإسماعيلية ومناطق من شمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط أمطار متوسطة.ويشهد الطقس حتى يوم الجمعة أمطار خفيفة فى بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية "دمياط، بورسعيد، العريش، رفح" وأمطار خفيفة على الوجه البحرى وشبورة مائية صباحية على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.