«البورصة» تواصل الهبوط وتخسر 5.2 مليار جنيه بختام التعاملات

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة، تراجعاتها الحادة لدى إغلاق معاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من قبل الأجانب والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 649.5 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جي إكس 30" بنسبة 67. 0%، بما يعادل 74.5 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 10983 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متسواي الأوزان" بنسبة 2%، ليغلق عند مستوى 2084 نقطة، ما أسهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79 %، بما يعادل 55 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 3026 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 1.52 مليار جنيه، بتداول حوالي 717.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 46.9 ألف صفقة بيع وشراء.