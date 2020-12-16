«الصحة النفسية» تطلق برنامجا لرعاية القصر بمؤسسات الأحداث

أطلقت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، برنامجا تدريبيا خاصا بمشروع برنامج رعاية القصر الذين يعانون من مشاكل تعاطى المخدرات في مؤسسات الاحداث، تحت رعاية الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبدالمقصود، وبمشاركة هيئة تيرديزوم TDH ومكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، وبرعايه الاتحاد الأوروبي.وأوضحت الأمانة أنه شارك فى التدريب مجموعة من الأطباء والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين بوحدات الأطفال والمراهقين بالأمانة وأيضا الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين فى المؤسسات العقابية وممثلين عن إدارة الدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن.وأوضحت الأمانة، أنه يأتى ذلك ضمن الأهداف الأساسية لإدارة الأطفال والمراهقين، بتقديم خدمات الصحة النفسية المتخصصة للأطفال والمراهقين من خلال 12 وحدة داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية.وأوضحت أنه تم تقديم خدمات الكشف والمتابعة النفسية لعدد ١٨٧٤٢ من المراهقين والمراهقات وخدمات علاج الإدمان لعدد ٢٣٣١ من المراهقين والمراهقاتمنذ بداية هذا العام.وأوضحت أن خدمات علاج الإدمان للمراهقين تتم بالتعاون مع إدارة علاج الإدمان بالأمانة، حيث قام بالتدريب من جانب الأمانة الدكتورة إيمان جابر مدير إدارة الأطفال والمراهقين والدكتورة ولاء حسنى والدكتورة أميرة زكى والدكتورة هدير الشافعى من إدارة الأطفال والمراهقين، والدكتورة آلاء المدنى من إدارة العلاقات الخارجية، والدكتورة إلهام محمود، مدير مشروع نحو العدالة بهيئة تيرديزوم.