كان يفترش الشارع.. «المهندسين» تتحرك لتسلم أحد أعضائها من دار رعاية

وجه المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بسرعة التحرك التوجه والانتقال لمتابعة حالة المهندس أحمد رشاد، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي وتناول وسائل الإعلام حالته الإنسانية والتي أوضحت أنه بلا مأوي وبلا عمل بالإضافة إلى وضعه الصحي الحرج.ووجه ضاحي بسرعة دراسة حالة المهندس فور الوصول إليه، وعلى الفور تحركت نقابة مهندسين القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبوسنة، بتشكيل لجنة والتوجه إلى المهندس واستلامه من إحدى دور الرعاية، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل مع وزارة التضامن لتوفير إقامة مناسبة له وكذلك توفير فرصة عمل مناسبة له.وفي نفس الإطار وجهت نقابة مهندسين القاهرة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمهندس، والتي بينت حاجته لإجراء عملية جراحية عاجلة بالكتف، وأكد أبوسنة أن النقابة تقوم الآن بتجهيز ما يلزم لإجرائها.كانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية قد نشرت وجود مهندس يقيم على أحد الأرصفة بشوارع القاهرة، نظرًا لخلافات زوجية، أدت إلى ترکه منزله للشارع وحالته الصحية صعبة.ونشرت المواقع أن إحدى دور الرعاية نقلت المهندس لديها، وعلى الفور تحركت نقابة مهندسي القاهرة لتسلم المهندس وتوفير مسكن له ومتابعة حالته الصحية.