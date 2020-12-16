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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تُعلن تعافى أكثر من 142 ألف مصاب بـ«كورونا» لديها

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:51 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلن وزير الصحة الكويتى، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 310 حالات من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 142 ألفًا و909 حالات.

وأضاف وزير الصحة الكويتي، فى بيان، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ310 من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن شفاء 242 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 142 ألفًا و599 حالة.

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