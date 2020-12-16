2525 إصابة جديد بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2525 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة، و2240 حالة تعاف جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.