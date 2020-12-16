«أمهات مصر» يدعم «اتكلم عربى»: المبادرة لاقت تفاعلًا كبيرًا

«أمهات مصر» يدعم «اتكلم عربى»: المبادرة لاقت تفاعلًا كبيرًا
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:42 م
ريم محمودطباعة
أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أهمية مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن المبادرة لاقت تفاعلًا كبيرًا من المصريين في الداخل والخارج، مؤكدة أن الرئيس السيسي يحرص بشكل دائم ومستمر على إطلاق ودعم المبادرات القومية المهمة والتي تكون في صالح كل مواطن مصري يعيش على أرض مصر وخارجها، مقدمة الشكر إلى الرئيس ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مثل هذه المبادرات التي تحافظ على الهوية المصرية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية الأصيلة.
وأعلنت عبير عن استجابة اتحاد أمهات مصر الذي يضم 110 آلاف ولى أمر من الأمهات وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة والذي يضم أكثر من 20 ألف ولى أمر على "فيسبوك"، للمبادرة والتفاعل معها، مشيرة إلى أن الاتحاد والائتلاف قام بتغيير صورة الغلاف بصورة مبادرة "اتكلم عربى" لدعوة الأمهات التفاعل معها ووضعها على صفحاتهن الشخصية.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن المبادرة لاقت تفاعلًا كبيرًا من المصريين في الداخل والخارج، مؤكدة أن الرئيس السيسي يحرص بشكل دائم ومستمر على إطلاق ودعم المبادرات القومية المهمة والتي تكون في صالح كل مواطن مصري يعيش على أرض مصر وخارجها، مقدمة الشكر إلى الرئيس ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مثل هذه المبادرات التي تحافظ على الهوية المصرية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية الأصيلة.
وأعلنت عبير عن استجابة اتحاد أمهات مصر الذي يضم 110 آلاف ولى أمر من الأمهات وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة والذي يضم أكثر من 20 ألف ولى أمر على "فيسبوك"، للمبادرة والتفاعل معها، مشيرة إلى أن الاتحاد والائتلاف قام بتغيير صورة الغلاف بصورة مبادرة "اتكلم عربى" لدعوة الأمهات التفاعل معها ووضعها على صفحاتهن الشخصية.