«أمهات مصر» يدعم «اتكلم عربى»: المبادرة لاقت تفاعلًا كبيرًا

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أهمية مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية.وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن المبادرة لاقت تفاعلًا كبيرًا من المصريين في الداخل والخارج، مؤكدة أن الرئيس السيسي يحرص بشكل دائم ومستمر على إطلاق ودعم المبادرات القومية المهمة والتي تكون في صالح كل مواطن مصري يعيش على أرض مصر وخارجها، مقدمة الشكر إلى الرئيس ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مثل هذه المبادرات التي تحافظ على الهوية المصرية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية الأصيلة.وأعلنت عبير عن استجابة اتحاد أمهات مصر الذي يضم 110 آلاف ولى أمر من الأمهات وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة والذي يضم أكثر من 20 ألف ولى أمر على "فيسبوك"، للمبادرة والتفاعل معها، مشيرة إلى أن الاتحاد والائتلاف قام بتغيير صورة الغلاف بصورة مبادرة "اتكلم عربى" لدعوة الأمهات التفاعل معها ووضعها على صفحاتهن الشخصية.