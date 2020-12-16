رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يتقدم باقتراح لعقد دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:26 م
المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
طباعة
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عقد دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بمخاطر التفكك الأسري.

وقال الجندي، في اقتراحه: "في الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية ظاهرة الانفجار السكاني والزيادة غير الطبيعية في التعداد بدرجة مخيفة خلال السنوات العشر الأخيرة، أصبحت مشكلة الطلاق تشكل كارثة جديدة تحاول الدولة حلها، والعمل على وقف نزيف التفكك الأسري الذي طال 1.9 مليون أسرة خلال الـ 10 سنوات الماضية، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة تنذر بكارثة جديدة ينتج عنها تفكك ملايين الأسر وتشرد الأطفال بين الأب والأم، نتيجة عدم التفاهم وتحمل كل طرف للآخر، مما تسبب في النهاية في وقوع الطلاق وضياع مستقبل الأبناء وتشتتهم بين الأب والأم، والذي يتطور في كثير من الأحيان إلى رفع قضايا بين الطرفين وظهور مشكلة الأحوال الشخصية.

وأوضح المهندس حازم الجندي، أن حالات الطلاق في مصر، ترجع لعدد من الأسباب أهمها عدم التوافق والتكافؤ بين الزوجين، ونقص التواصل بين الأزواج، وتعثر الحالة الاقتصادية والماديات داخل الأسرة والتي تعد عاملا أساسيا خلال الفترة الراهنة في حالات الطلاق، بجانب الاستسلام للملل، والعنف وسوء المعاملة، وتدخل الأهل بين الأزواج.

واستدل عضو مجلس الشيوخ في اقتراحه على بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤخرا الذي أعلن فيه زيادة معدلات الطلاق في مصر، ووقوع 1.9 مليون حالة طلاق خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث يشير تطور الحالات منذ عام 2010 وحتى 2019 إلى أن الحالات بلغت 154.4 ألف حالة خلال عام 2010، مقابل 237.7 ألف حالة خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8% عن عام 2018.

كما اقترح عقد دورات تدريبية وتأهيلية للمقبلين على الزواج وتفعيل دور وسائل الإعلام التوعوي بخطورة التفكك الأسرية وآليات التعامل في حالة وجود خلافات بين الأزواج، بالإضافة إلى تدشين حملات موسعة على السوشيال ميديا بكيفية التعامل بين الأزواج بعد الزواج.

ولفت إلى أن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا من قبل الوزارات المعنية وضرورة الوقوف على تلك الأسباب ووقف زيادة هذه المعدلات، وإنماء روح ثقافة التعامل بين الأزواج وتوعيتهم بكيفية التعامل مع بعضهم البعض وآليات تلاشي الخلافات الزوجية والتفكير في مستقبل الأطفال، والتفكير الجيد المسبق قبل خطوة الزواج حتى لا تصل بين الأزواج في النهاية إلى الطلاق وتشرد الأبناء وتشتتهم بينهم.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تدشن موقعا إلكترونيا لحجز لقاح كورونا

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

السيسي يستقبل محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بقصر الاتحادية

وزير المالية: تعاقدنا على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا

الصور

image description

جامعة أسيوط تكرم المشاركين في قافلة جسور الخير 10

image description

طلاب أولى ثانوي بأسيوط يواصلون الامتحان التجريبي إليكترونيا

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق بحي شرق

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في دمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: المشروعات المتوسطة والصغيرة قاطرة التنمية الاقتصادية

الأكثر قراءة

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

«الصحة» تدشن موقعا إلكترونيا لحجز لقاح كورونا

إصابة موسيماني وزوجته بفيروس «كورونا»

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«بريتيش أميركان توباكو» تطلق تجارب لقاح لكورونا من التبغ

أكبر جبل جليدي في العالم سيصطدم بجزيرة يسكنها البطريق

هل كورونا يهدد بفقدان السمع؟

جامعة موسكو الحكومية الأفضل بين 400 في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

ننشر فصل من رواية «في ليلة مظلمة» لصاحب نوبل بيتر هاندكه

"الغميضة".. صرعة الدراما فوق خشبة الحياة والوجود

دار النخبة تصدر رواية «سجينة بين قضبان الزَّمن» للكاتبة زينة جرادي

الانتهاء من 150 شارعا ضمن «حكاية شارع» قبل نهاية 2020