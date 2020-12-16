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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: المحلة ستشهد نقلة حضارية نهاية مارس المقبل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:26 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير المناطق العشوائية في مدينة المحلة الكبرى.

تفقد المحافظ - خلال الجولة - شوارع منطقة سكة طنطا وعزبة خضر بحي ثان المحلة، وتابع أعمال وضع «الإنترلوك» بالشوارع الجانبية عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، بالأعمال الجارية في مدينة المحلة، وتوافر بالوعات لصرف الأمطار في جميع الشوارع، وسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية، وكذا دور محافظ الغربية ونائبه في متابعة إنهاء الأعمال على الوجه الأمثل.

ومن جانبه، أشار محافظ الغربية، إلى أن مدينة المحلة الكبرى ستشهد نقلة حضارية عقب الانتهاء من تطوير مناطق (التوبة خلف مسجد المحجوب - منطقة الخبي - أبو القاسم - سكة طنطا وعزبة خضر)، بنهاية مارس المقبل، حيث يتم رصف الشوارع بطبقة الانترلوك عقب تغيير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وجارٍ تغيير أعمدة الكهرباء بشكل كامل، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفير حياه آمنة وكريمة لأبناء المدينة.

وفي ذات السياق، لفت نائب المحافظ، إلى أن صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، قدم دعمًا يقدر بـ 411 مليون جنيه لمحافظة الغربية لتطوير مناطق (العجيزي- سيجر- السلخانة- قحافة وعلي أغا) بطنطا، ومناطق (التوبة خلف مسجد المحجوب- منطقة الخبى - أبو القاسم- سكة طنطا وعزبة خضر) بالمحلة.

وأوضح أن نسب إنجاز أعمال مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق (التوبة خلف مسجد المحجوب - منطقة الخبي - أبو القاسم) بحي أول المحلة، بلغت 100 ٪ للصرف الصحي و53 ٪ لشبكات مياه الشرب، وفي منطقة (سكة طنطا – عزبة خضر) بحي ثان المحلة بلغت نسبة الإنجاز 82 ٪ لشبكات المياه والشرب، و90 % للصرف الصحي.

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