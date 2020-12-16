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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جدول زمنى للانتهاء من ترميم متحف قناة السويس واستراحة «ديليسبس»

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:54 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بمبنى الإرشاد، وفدًا من جمعية أصدقاء ديليسبس، برئاسة برونو شيفارت، رئيس الجمعية، في حضور المهندس محمد عبدالعظيم، مدير إدارة الأشغال، ورئيس لجنة متحف قناة السويس، والدكتور محمد الذهبي، استشاري؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

ورحب «ربيع» بالوفد في هيئة قناة السويس، معربًا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمعية أصدقاء ديليسبس، والاستفادة من خبراتهم الممتدة في تنفيذ أعمال ترميم المتحف العالمي للقناة، ومساهماتهم القيمة في أعمال جمع المقتنيات التاريخية الأصلية لإدراجها ضمن أعمال العرض المتحفي.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أهمية وضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال المشتركة الخاصة بأعمال ترميم المتحف واستراحة ديليسبس والتجهيزات المتعلقة بهما في أقرب وقت ممكن، على أن يسبق ذلك تحديد أولويات العمل والمهام المطلوبة.

من جانبه، تقدم برونو شيفارت، بالشكر للفريق أسامة ربيع على حسن الاستضافة والاستقبال، وعبّر عن خالص تعازيه لوفاة المهندس محمد عزت عادل، رئيس الهيئة الأسبق، وأحد أعضاء اللجنة الشرفية لجمعية أصدقاء ديليسبس.

وأكد حرص الجمعية على متابعة أعمال ترميم المتحف العالمي للقناة واستراحة ديليسبس، وتقديم سُبل الدعم الممكنة سواء على صعيد الأعمال الإنشائية والترميم أو التجهيزات وأعمال جمع المقتنيات، لافتًا في هذا الصدد إلى التنسيق المشترك لتزويد المتحف بمجموعة من المقتنيات الأثرية الأصلية من لوحات وخرائط وتماثيل وغيرها التي يرجع تاريخها إلى تاريخ افتتاح القناة.

وثمّن رئيس جمعية أصدقاء ديليسبس الجهد المبذول في أعمال ترميم المتحف العالمي للقناة، ومدى تقدم المشروع ونسب الإنجاز في العديد من مراحل، والعمل على الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، معربًا عن أمله في أن يصبح المتحف منارة حضارية ومركز ثقافي للمهتمين بتاريخ القناة.

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