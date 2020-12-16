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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تونس الخضراء.. جولة داخلة المدينة العريقة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:41 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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تونس الخضراء.. هكذا لقبت، والحقيقة «أسم على مايسمى»، فهى من الدول الصغيرة والساحرة، تتميز بالمناطق الخضراء والجو المعتدل، والأحياء العريقة التى تأخذك فى عالم من الخيال.

على الرغم من مساحة تونس الضيقة، إلا إنها تُعَد وجهة سياحية بفضل ما تتمتَّع به من آثار رومانية شهيرة وشواطئ جميلة مطلة على البحر الأبيض المتوسِّط، بالإضافة إلى حضارة البربر العريقة.

فى هذا التقرير، نأخذك فى جولة داخل المدينة الساحرة، التى يمكن أن تكن وجهتك السياحية:
«متحف باردو الشهير»
سواء كنت من عشاق المزارات التاريخية أم لا فسوف تجد نفسك حتمًا زائرًا لمتحف باردو، حيث تستكشف تاريخ تونس منذ آلاف السنين حتى الآن من خلال المقتنيات والحفريات المقسمة إلى حقب ما قبل التاريخ، مرورا بالعصر البوني، ثم العصر الروماني والمسيحي القديم، مرورًا بالعصر البيزنطي لنصل إلى العصر الإسلامي.

من أهم وأغلى تلك المقتنيات لوحات الفسيفساء من العصر الروماني والتي تعتبر غاية في الدقة والعظمة والإبهار، ولعل اللوحة الأكثر شهرةً عالميةً هي لوحة تمثل الشاعر فيرجل وهو محاط بربات الجمال والفن، وبذلك يأتي متحف باردو على قمة معالم السياحة في تونس.

تونس الخضراء.. جولة
«متحف سوسة الاثري»
يعد من أهم الاماكن السياحية في سوسة لاحتوائه على ثاني أكبر مجموعة فسيفساء بعد المتحف الوطني بباردو.

تم تأسيس 1951 في مدينة سوسه القديمة وهي مدينة مُدرجة في قائمة التراث العالمي، ويضم المتحف مجموعة كبيرة من التحف والآثار التي خُلفت من عصور تاريخية عدة وخاصة في مدينة سوسة.
تونس الخضراء.. جولة
« قرطاج»
مدينة قريبة من العاصمة التونسية، تبعد ثلاث محطات بالقطار عن سيدي بوسعيد، وهي موطن لمجموعة من الآثار الرومانية الشهيرة التي تستحق الاكتشاف بالاضافه للحمامات الأنطونية الأثرية المثيرة للإعجاب التي هي واحدة من مواقع التراث العالمي لليونسكو.

تونس الخضراء.. جولة
«صفاقس»
تقع جنوب العاصمة تونس على بعد 3 ساعات تقريبًا بالسيارة، تعد المدينة من اكثر المناطق السياحية في تونس التي تعكس بشكل واضح اسلوب الحياة الحقيقي للشعب التونسي وثقافته.

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