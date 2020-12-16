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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

743 طالبًا بكشوف المرشحين لانتخابات اتحادات طلاب جامعة المنوفية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:50 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
ولاء القاضى
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أعلنت اليوم الأربعاء الكشوف النهائية للطلاب المرشحين لانتخابات اتحادات طلاب جامعة المنوفية، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تم قبول ترشيحهم بعد تلقي الطعون وفحصها ٧٤٣ طالبًا وطالبة. وتجرى الانتخابات تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، إلى أنه قد تقدم لخوض الانتخابات ٧٥٦ طالبًا وطالبة قبل تلقى الطعون التي بلغت ٦٠ طعنًا فى كليات الطب والزراعة والحقوق واللاقتصاد المنزلى والهندسة بشبين والصيدلة والتربية النوعية، تم قبول ١٣ طعنًا منها بكليات الحقوق والتربية النوعية.

وسوف تبدأ غدًا الخميس الدعاية الانتخابية للطلاب، حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف مدير عام رعاية الشباب، وأمل الصاوي مديرة إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.

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