رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القضاء الإدارى يرفض إيقاف عموميات المحامين الفرعية بسبب كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:28 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثانية- خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برفض الدعويين المطالبتين بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين، بالدعوة إلى عقد الجمعيات العمومية للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل دائرة اختصاصها أكثر من محكمة ابتدائية وذلك في 9 محافظات، وعقد انتخابات النقابات الفرعية.

وطالب مقيمو الدعويين بوقف تنفيذ القرار سالف الذكر بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته هيئة المحكمة، لتنعقد الجمعيات العمومية في موعدها، التي ستعلن عنها نقابة المحامين خلال الأيام المقبلة.

موضوعات متعلقة

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

محامي المتهمين يهدد بسنت فتاة ميت غمر: «مش هتشوفي الشارع»

مصدر بـ«علمية كورونا»: لقاح كورونا «اختياري».. وبدء التسجيل خلال أيام

الصور

image description

جامعة أسيوط تكرم المشاركين في قافلة جسور الخير 10

image description

طلاب أولى ثانوي بأسيوط يواصلون الامتحان التجريبي إليكترونيا

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق بحي شرق

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في دمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: المشروعات المتوسطة والصغيرة قاطرة التنمية الاقتصادية

الأكثر قراءة

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

«الصحة» تدشن موقعا إلكترونيا لحجز لقاح كورونا

إصابة موسيماني وزوجته بفيروس «كورونا»

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«بريتيش أميركان توباكو» تطلق تجارب لقاح لكورونا من التبغ

أكبر جبل جليدي في العالم سيصطدم بجزيرة يسكنها البطريق

هل كورونا يهدد بفقدان السمع؟

جامعة موسكو الحكومية الأفضل بين 400 في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

ننشر فصل من رواية «في ليلة مظلمة» لصاحب نوبل بيتر هاندكه

"الغميضة".. صرعة الدراما فوق خشبة الحياة والوجود

دار النخبة تصدر رواية «سجينة بين قضبان الزَّمن» للكاتبة زينة جرادي

الانتهاء من 150 شارعا ضمن «حكاية شارع» قبل نهاية 2020