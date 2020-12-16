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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

فرج عامر: تنفيذ تكليفات السيسى لدعم الصناعة يحقق التنمية الشاملة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:18 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأهمية القصوى لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الصناعة المصرية الوطنية، مشيرًا إلى أن دعم هذا القطاع هو الذي ينهض بالاقتصاد المصرى ويحقق التنمية بمفهومها الشامل ويقضي على أزمة البطالة.

وقال "عامر" فى بيان له اليوم، إن الدول الكبرى والمتقدمة اقتصاديا لم تحقق ذلك إلا بتحقيق تنمية صناعية حقيقية ومواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه قطاع الصناعة بالدول الكبرى لأن الصناعة هى القاطرة الحقيقية لنهوض الاقتصاد بأى دولة فى العالم.

وأعلن المهندس محمد فرج عامر عن تأييده التام لجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، خاصة فيما يتعلق باستعراض آليات التعامل مع التحديات التى تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك.

وطالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بالاستمرار فى الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة، خاصةً فى المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذًا فى الاعتبار الفرص الكبيرة التى تتيحها عملية التنمية الشاملة فى مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها فى ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجارى تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب وأبرزها مشروع تطوير الريف المصرى الذى يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

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