رسالة مؤثرة من ماجدة الرومي لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها

نشرت الفنانة ماجدة الرومي، رسالة مؤثرة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة عيد ميلاده.وكتبت ماجدة الرومي قائلة: "كلماتكم وأمنياتكم أسعدت قلبي.. دنياي بكم تحلو وأيامي معكم تزهو وتُزهر أملًا وإيمانًا بغد أفضل يحل على العالم أجمع، كل الحب والشكر لكلٍّ من الفنّانين والاعلاميين والاصدقاء والأحباء الذين عايدوني بعيد ميلادي.. وأصدق تمنّياتي للجميع بالصحة والسلام وراحة البال.. بكل إحترام".يذكر أن احتفلت ماجدة الرومي بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية، ونشرت عدد من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".