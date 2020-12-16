تكريم وتعاون ثنائي.. لقاءات السيسي وبن زايد خلال 5 سنوات

العلاقات الثنائية بين البلدين



الزيارات الرسمية بين البلدين



فى مايو 2016 كرر ولي عهد أبو ظبي زيارته لمصر، واِستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى.



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، في القاهرة، لعقد مباحثات ثنائية حول تنمية العلاقات بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية.وشهدت العلاقات المصرية الإماراتية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وخلالها أكدت الإمارات دعمها الكامل والمستمر للشعب المصري في تنفيذ خارطة الطريق، التي أعلنتها القوات المسلحة بمشاركة القوى السياسية والدينية.وتعددت اللقاءات بين قيادات البلدين ومسؤوليها على كل المستويات لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة.شهدت الفترة الأخيرة تعاونًا بين البلدين حيال قضايا الشرق الأوسط ومن بينها القضايا الفلسطينية، العراقية، اللبنانية، الليبية، اليمنية، والسورية.وهناك تقارب بين البلدين في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية، وأكد الطرفان أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنا لدماء المواطنين الأبرياء والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العربية.كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين الرئيس وبن زايد وترسيخًا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين التي تعد إحدى الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.بدأت الزيارات الرسمية بين الرؤساء قبل فترة طويلة، وذلك منذ تولى الرئيس السيسي الحكم، ففى يناير 2015 زار الرئيس السيسى الإمارات للمشاركة فى أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل.وبحث الطرفان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز وحدة الصف العربى لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأهمية تضافر الجهود الدولية للقضاء على العنف والإرهاب.وتسلم الرئيس السيسي آنذاك جائزة زايد الفخرية لطاقة المستقبل، من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وفى أكتوبر من العام ذاته، كرر الرئيس السيسي زيارته للإمارات، واستقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما فيما يتعلق بالأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، وسبل التعامل مع تداعياتها على الأمن العربي الجماعي.فى إبريل عام 2016 قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات بزيارة لمصر.وتناول اللقاء التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف أصعدتها السياسية والاقتصادية والتنموية، وسبل تنميتها وتطويرها للارتقاء بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.وأكد الشيخ محمد موقف بلاده الداعم لمصر والمؤيد لحق شعبها في التنمية والاستقرار والنمو، لافتا إلى أن مصر تعد ركيزة للاستقرار وصماما للأمان في منطقة الشرق الأوسط.فى نوفمبر من العام نفسه، قام بن زايد بزيارة مصر، وبحث مع الرئيس السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.فى ديسمبر 2016 قام الرئيس السيسى بزيارة الإمارات للمشاركة فى احتفالات الدولة باليوم الوطني الخامس والأربعين.وخلال زيارته، التقى الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.مايو 2017 قام الرئيس السيسى بزيارة للإمارات، وبحث مع ولي عهد أبو ظبي مستجدات الوضع الإقليمي في ضوء الأزمات التي تشهدها سوريا واليمن وليبيا، والتحديات التي تواجه الأمة العربية وعلى رأسها خطر الإرهاب، وتدخل بعض القوى الخارجية للعبث بأمن واستقرار الدول العربية.يونيو 2017 قام ولي عهد أبو ظبي بزيارة لمصر، وبحث مع الرئيس السيسي العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعددا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.مارس 2019، قام ولي عهد أبوظبي بزيارة لمصر، وبحث مع الرئيس سبل دفع التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، كما استعرض الجانبان اخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وفى مايو من العام ذاته، كرر ولى عهد أبو ظبى زيارته للقاهرة، وبحث مع الرئيس السيسي تطورات الأوضاع الإقليمية لاسيما فى ضوء الأحداث التى تشهدها منطقة الخليج وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية فضلا عن الهجوم الذى تعرضت له محطتا ضخ بترول فى المملكة العربية السعودية.فى نوفمبر 2019 قام الرئيس السيسي بزيارة أبو ظبى، وبحث مع ولى العهد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية المحفّزة للمستثمرين في البلدين، بهدف دعم الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.وفى يناير من العام الجارى قام الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بزيارة لمصر للمشاركة فى افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمنطقة البحر الأحمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.