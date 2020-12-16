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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة توافق على بناء وحدات نقل بضائع جديدة بين مصر والسودان

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:10 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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عرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، نتائج انعقاد الجمعية العمومية لهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، والتى عقدت يوم 23112020، بحضور وزيرى النقل المصرى والسودانى، مشيرًا إلى أنه تم خلالها مناقشة موقف الهيئة والإجراءات والقرارات اللازمة لرفع كفاءتها، بما يسهم فى قيامها بممارسة دورها الأساسى فى تنمية وزيادة حجم التبادل التجارى وخاصة الصادرات بين البلدين.

وأضاف وزير النقل، أنه تم الاتفاق على أهمية رفع كفاءة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، بما يحقق صالح البلدين الشقيقين، من خلال التأكيد على أهمية إعادة هيكلة الهيئة برؤية مستقبلية مع إعداد دراسة جدوى تسويقية يضعها مجلس إدارة الهيئة، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة بناء وحدات نقل بضائع جديدة ذات حمولات 750-1000 طن متعددة الأغراض، وكذا بناء وحدات نقل ركاب جديدة 200-250 راكبا لتناسب حركة نقل الركاب بين البلدين بوحدات حديثة ذات سرعات أعلى لتقليل زمن رحلة، وتواكب الطلب المتزايد على حركة نقل الركاب.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على المطالب التي عرضها وزير النقل بشأن الهيئة، مع التوجية بأن يتم تقديم عرض عام حول الهيئة على المجلس فى اجتماع قادم.

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