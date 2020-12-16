ضبط مصنع لحوم فاسدة في القطامية

تمكنت مباحث شرطة التموين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص بمنطقة القطامية.وردت معلومات لمباحث إدارة التموين بوجود مصنع للمواد الغذائية بدون ترخيص بمنطقة القطامية، فتوجهت حملة أمنية إلى مكان المصنع وتم ضبط «أحمد. ع»، 30 سنة، مسئول مصنع لتجهيز المواد الغذائية؛ لإدارته مصنع بدون ترخيص، وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.وضبطت الأجهزة الأمنية 2 طن لحوم، ودواجن، وكبدة، و2 طن دقيق فاخر، و1 طن أرز وجميعها مجهولة المصدر.وتم التحفظ عليها وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق.