«خامنئي»: العداء الأمريكي لإيران لن يتوقف برحيل «ترامب»

قال الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن عداء واشنطن لإيران لن يتوقف عندما يترك الرئيس الحالي دونالد ترامب السلطة.ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«خامنئي» عنه قوله «العداء لإيران ليس مقتصرًا فقط على أمريكا في عهد ترامب، ولن يتوقف عندما يرحل، فقد ارتكبت أمريكا في عهد باراك أوباما أيضًا أشياء سيئة بحق الأمة الإيرانية».