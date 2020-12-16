تزوج بعد وفاة والدتهم.. 5 أشقاء يطردون والدهم: «إديتهم كل أملاكي»

شهدت قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واقعة مؤسفة قام خلالها 5 أبناء بالاعتداء على والدهم المسن وطردوه من منزله بسبب زواجه من أخرى بعد وفاة والدتهم."شغال باليومية علشان أجيب أكل إخواتهم البنات ومصاريف البيت" يقول "محمد الغندور" القاطن بقرية البتانون بعد إنقاذه من قبل أحد أبناء القرية من التشرد وأسكنه بجراج منزله، بعد طرده والاعتداء عليه من أبنائه.وأضاف لـ«الدستور»: "غلطتي إني قسمت أملاكي عليهم وأنا عايش"، مشيرا إلى أن زوجته توفت منذ 15 عامًا وأبناؤه تخلو عن خدمته فتزوج من أخرى ما أثار غضبهم وبدأو بافتعال المشاكل، واجتمعوا مؤخرا واعتدوا عليه بالضرب وطردوه من المنزل."ضربوني وطردوني من البيت على الرغم من إني قسمت أملاكي بينهم في الدنيا بما يرضي الله، واديت بناتي الاثنين من زوجتي الثانية 60 متر مباني وعلشان إحنا قاعدين فيهم طردونا من البيت"، مؤكدا أنه وزوجته الثانية لم يفتعلا أي مشكلة معهم ولكنهم قرروا التخلص منه بسبب الزواج من أخرى بعد وفاة أمهم على الرغم من أنهم كانوا لا يسألون عنه أبدا قبل الزواج.ولفت إلى محاولات الجيران التدخل لحل المشكلة ولكن دون فائدة، «محدش خد مع عيالي حق ولا باطل والكل قال إحنا زهقنا»، مؤكدًا أنه يريد العودة إلى منزله وإعادة حقه من جديد بعد ظلم استمر على مدار 15 سنة بدأ بالضرب والإهانة لزوجته وانتهي بضربه شخصيا وطرده من منزله، مؤكدًا أن البعض من أهل الخير إعطائي جراج منزل لي ولأولادي وربنا يكرمهم وبشكر كل شخص ساعدني.كما أضاف أنه ذهب إلى جهات كثيرة لمساعدته مثل جمعيات حقوق الإنسان دون جدوى وأنه يعيش هو وزوجته وابنتيه على المساعدات.