رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تزوج بعد وفاة والدتهم.. 5 أشقاء يطردون والدهم: «إديتهم كل أملاكي»

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:19 م
محمد الغندور
محمد الغندور
ولاء القاضى
طباعة
شهدت قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واقعة مؤسفة قام خلالها 5 أبناء بالاعتداء على والدهم المسن وطردوه من منزله بسبب زواجه من أخرى بعد وفاة والدتهم.

"شغال باليومية علشان أجيب أكل إخواتهم البنات ومصاريف البيت" يقول "محمد الغندور" القاطن بقرية البتانون بعد إنقاذه من قبل أحد أبناء القرية من التشرد وأسكنه بجراج منزله، بعد طرده والاعتداء عليه من أبنائه.

وأضاف لـ«الدستور»: "غلطتي إني قسمت أملاكي عليهم وأنا عايش"، مشيرا إلى أن زوجته توفت منذ 15 عامًا وأبناؤه تخلو عن خدمته فتزوج من أخرى ما أثار غضبهم وبدأو بافتعال المشاكل، واجتمعوا مؤخرا واعتدوا عليه بالضرب وطردوه من المنزل.

"ضربوني وطردوني من البيت على الرغم من إني قسمت أملاكي بينهم في الدنيا بما يرضي الله، واديت بناتي الاثنين من زوجتي الثانية 60 متر مباني وعلشان إحنا قاعدين فيهم طردونا من البيت"، مؤكدا أنه وزوجته الثانية لم يفتعلا أي مشكلة معهم ولكنهم قرروا التخلص منه بسبب الزواج من أخرى بعد وفاة أمهم على الرغم من أنهم كانوا لا يسألون عنه أبدا قبل الزواج.

ولفت إلى محاولات الجيران التدخل لحل المشكلة ولكن دون فائدة، «محدش خد مع عيالي حق ولا باطل والكل قال إحنا زهقنا»، مؤكدًا أنه يريد العودة إلى منزله وإعادة حقه من جديد بعد ظلم استمر على مدار 15 سنة بدأ بالضرب والإهانة لزوجته وانتهي بضربه شخصيا وطرده من منزله، مؤكدًا أن البعض من أهل الخير إعطائي جراج منزل لي ولأولادي وربنا يكرمهم وبشكر كل شخص ساعدني.

كما أضاف أنه ذهب إلى جهات كثيرة لمساعدته مثل جمعيات حقوق الإنسان دون جدوى وأنه يعيش هو وزوجته وابنتيه على المساعدات.

موضوعات متعلقة

محامي المتهمين يهدد بسنت فتاة ميت غمر: «مش هتشوفي الشارع»

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

السيسي يستقبل محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بقصر الاتحادية

الصور

image description

جامعة أسيوط تكرم المشاركين في قافلة جسور الخير 10

image description

طلاب أولى ثانوي بأسيوط يواصلون الامتحان التجريبي إليكترونيا

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق بحي شرق

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في دمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: المشروعات المتوسطة والصغيرة قاطرة التنمية الاقتصادية

الأكثر قراءة

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

«الصحة» تدشن موقعا إلكترونيا لحجز لقاح كورونا

إصابة موسيماني وزوجته بفيروس «كورونا»

«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«بريتيش أميركان توباكو» تطلق تجارب لقاح لكورونا من التبغ

أكبر جبل جليدي في العالم سيصطدم بجزيرة يسكنها البطريق

هل كورونا يهدد بفقدان السمع؟

جامعة موسكو الحكومية الأفضل بين 400 في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

ننشر فصل من رواية «في ليلة مظلمة» لصاحب نوبل بيتر هاندكه

"الغميضة".. صرعة الدراما فوق خشبة الحياة والوجود

دار النخبة تصدر رواية «سجينة بين قضبان الزَّمن» للكاتبة زينة جرادي

الانتهاء من 150 شارعا ضمن «حكاية شارع» قبل نهاية 2020