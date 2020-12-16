سقوط المتهمين بترويج المخدرات في البساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على عاطلين؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالبساتين.نجحت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط كل من «محمد. س»، 35 سنة، عاطل، «محمد. ح»، 39 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى قيادة وملك الأول وبحوزتهم كيلو جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى قدره 6000 جنيه، وهاتفين محمول.وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وتسهيل الاتجار في المواد المخدرة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.