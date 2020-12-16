حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة أسوان (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط الشارع وتيسير حركة المرور والمظهر الحضاري للمدينة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تحت إشراف العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية للمركز.وأسفرت الحملة عن رفع ٥ إشغالات بدون محاضر، وضبط أكثر من 20 إشغال ومصادرتها، وذلك برئاسة عرفات صلاح الدين، مساعد رئيس المدينة للإشغالات، والعاملين بقسم الإشغالات، وحي غرب المدينة وحي جنوب المدينة، وبمعاونة شرطة المرافق بقيادة أحمد عبد الغني، بشرطة المرافق بأسوان.