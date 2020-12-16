ضبط وكر لتصنيع الأسلحة النارية في الشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمحافظة الشرقية.وأكدت التحريات اتجار مالك محل لبيع أدوات الصيد، بالزقازيق، في الأسلحة النارية والذخائر، وإدارة ورشة لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص واتخاذه من المحل الخاص به مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 9 طبنجات معدلة، 12 طبنجة محدث صوت، بندقيتان ضغط هواء، 200 طلقة صوت، صاعق، أدوات وأجزاء التصنيع.وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.