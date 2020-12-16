بدء صرف الدعم النقدي «تكافل» غدًا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي "تكافل" غدًا الخميس، لـ2 مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه، بالإضافة إلى مستفيدي "كرامة" الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.والجدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي يبلغ حوالي 3 ملايين و640 ألف أسرة، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و573 مليون جنيه مصر.