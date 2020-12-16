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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مناقشة ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الأقصر الأزهرية»

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:52 م
الدكتور خليفة محمد
الدكتور خليفة محمد
هدى الأمير
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عقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا بمديري المراحل التعليمية "الإعدادي والابتدائي ورياض الأطفال والخاص والامتحانات والتوريدات، وبحضور وكيلي المنطقة، لمناقشة استعدادات المنطقة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021.

وناقش الاجتماع ضرورة التأكيد على الإدارات والمعاهد باتباع ما يلي في امتحانات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعدادية:

- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والفنية والالتزام بالتباعد بين الطلاب باللجان؛ والتأكد من وجود جهاز قياس الحرارة في اللجنة والانتظام في استخدامه؛ وعلى شيخ المعهد ومدير الإدارة توفير المطهرات اللازمة للمعهد واللجنة.

- لا يزيد عدد الطلاب في كل لجنة امتحان عن (12) طالبا.

- لا يسمح بالمحمول لأي فرد باللجنة

- على مديري الإدارات التعليمية التي بها معاهد ذات كثافة طلابية عالية وفصول وحجرات قليلة الإبلاغ فورا لحل ‏تلك المشكلة قبل الامتحان بوقت كاف ولا يسمح بوضع لجان في الطرقات أو الأفنية.

- بأن يكون التصحيح في نفس يوم الامتحان ويمنع مغادرة أعضاء اللجنة إلا بعد انتهاء أعمال التصحيح والموجه لا يغادر اللجنة إلا بعد انتهاء أعمال التصحيح والموجه الزائر أو المتابع للتصحيح يوقع علي بعض الأوراق من حيث: مراجعة الفقرات والدرجات والمجموع ‏الكلي لكل سؤال.

- على مسؤول الكنترول عدم رصد أية مادة إلا بعد التوقيع عليها من المراجع الفني، والموجه المقيم.

- على شيخ المعهد، ومدير الإدارة استدعاء ذوى الإجازات الاستثنائية أثناء أعمال الامتحانات في أي وقت عدا المصابين ‏بالكورونا أو المشتبه في إصابتهم؛ وعلى شيخ المعهد عمل موازنة وموائمة بين حاجه العمل، والإجازات الاستثنائية‎.

- يحظر التصحيح داخل المعهد أثناء انعقاد لجنة الامتحان وتواجد الطلاب إلا بعد استيفاء اللجان حاجتها من الملاحظين.‏

- يتم تأمين مراكز الأسئلة عن طريق الشرطة والخدمات المعاونة.

- وينبه بأنه في حال أي عقبات أو استفسارات يتم الاتصال بالمسؤولين بالمنطقة.

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