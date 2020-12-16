ميدو عادل: «أرفض تقديم أخواتي البنات للأدوار الجريئة»

قال الفنان ميدو عادل خلال استضافته في برنامج "الچوكر"، والذي يذاع عبر منصة "WATCH iT"، أنه يقبل أي أدوار جريئة تقدم له، بشرط واحد ألا تخدش حياء بناته فيما بعد عندما يشاهدون أي عمل يقدمه.وتابع تصريحاته مع الإعلامي "محمود فكري"، أنه يرفض تمامًا أن تقدم إحدي أخواته البنات أي عمل به مشاهد جريئة أو خادشة للحياء، ولا يوجد منا من هو ملاك وفي كل الأحوال أراعي جيدًا ما أقدمه وفي نفس الوقت ليس لدي أي تحفظ علي أي دور أو عمل فني.يذكر أن برنامج الچوكر يعرض كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، ينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو نوع جديد يقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي، ويستضيف عدد من مشاهير الفن والطرب.ويقدمه المذيع "محمود فكري" الذي يخوض هذه التجربة للمرة الأولي، قادمًا من عالم الدعايا والإعلان، كما كشف البرومو الذي طُرح سابقًا عن بعض من ضيوف البرنامج، وكان أبرزهم النجم أحمد زاهر، وميدو عادل، ومحمد ثروت، والنجمة راندا البحيري، والممثل الشاب تيام مصطفي قمر، والمطرب عمر كمال.ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج من إنتاج شركة Reload للمنتج هادي عادل، وهي شركة رائدة في مجال الدعايا والإعلان.