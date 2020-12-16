بطريرك الكاثوليك يترأس السيامة الكهنوتية للشماس وسيم حنا

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، في 9 يناير المقبل؛ مراسم السيامة الإنجيلية للشماس الإكليريكي وسيم حنا، وذلك بمشاركة صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.تقام صلاة القداس الإلهي في السادسة من مساء يوم السبت، الموافق التاسع من شهر يناير المقبل، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول للأقباط الكاثوليك بالخصوص.