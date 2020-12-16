سحب وغيوم تغطي سماء الوادي الجديد مع موجة الطقس السيئ

غطت السحب الكثيفة سماء محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف، وانخفاض درجات الحرارة ليلا ليكون الجو شديد البرودة.وتعرضت المحافظة أمس لحريق كبير نتج عنه تكون السحب بصورة كبيرة في السماء بمركز الداخلة، فيما أعلنت المحافظة عن توافر كل الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.كما شهدت منطقة شرق العوينات أمس موجة بارد ونشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.