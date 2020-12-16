وقف أعمال بناء مخالف بحي الساحل في القاهرة

نفذت أحياء محافظة القاهرة توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالتصدي بكل حزم المخالفات في الأبنية واتخاذ الإجرءات القانونية حيال المخالفين.وتابع رئيس حي الساحل، إزالة أعمال مباني مخالفة 3 شارع السمالوطي، كما تابع رئيس الحي أعمال إزالة مبانى مخالفه فى 23 شارع سعد حنفي.وقامت أجهزة حي روض الفرج برفع كفاءة شارع "غيط الشماشرجية" أمام مدرسة شبرا الثانوية بنات بالوردية المسائية.وتابع رئيس الحي أعمال صيانة وإنارة ميدان عقبه ابن نافع أثناء كشف وتعلية بئر أمام عقار، كما قام الحي بمتابعة تطهير بالوعات الصرف الصحي بشارع محمد نوفل ونفق عبود.