التحفظ على طن ونصف سمك «ماكريل» فاسد بكفر الشيخ

نجحت مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية، بحوزته طن ونصف أسماك ماكريل فاسدة.وتبين أن الأسماك يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.