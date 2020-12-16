أعلن بعضهم.. «بايدن» يختار شخصيات مثيرة للجدل بإداراته الجديدة

حاكمة ميشيجان لوزارة الطاقة

مثلي لوزارة النقل.

بلينكن لوزارة الخارجية

جون كيرى مبعوثا لشؤون المناخ

مايروكاس لوزارة الأمن الداخلى

عقب الإعلان عن فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كشفت وسائل إعلام عن رجال جو بايدن فى البيت الأبيض والحقائب الوزراية التى أعلن عن بعضها.أفادت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن، اختار حاكمة ميشيجن السابقة جينيفر جرانهولم لمنصب وزير الطاقة.وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها، ستكون جرانهولم في الصف الأول للمساعدة على تطوير بدائل للوقود الأحفوري كما وعد بها الرئيس الديموقراطي المنتخب خلال حملته الانتخابية.كانت جرانهولم مدعية عامة لميشيجان أيضا، وكافحت من أجل الطاقة النظيفة ولديها خبرة في المفاوضات مع مجموعات السيارات الكبرى، كما عملت بشكل وثيق مع بايدن عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما وكانت هي حاكمة للولاية، كانا على اتصال وثيق خلال برنامج إنقاذ صناعة السيارات في 2008.يمكن أن تساعد تجربة "جرانهولم" في قطاع صناعة السيارات بتسريع قبول السيارات الكهربائية وشبكة محطات الشحن، وهما قضيتان من أولويات بايدن.كشفت وسائل الإعلام عن عزم بايدن لتعيين منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية إلى السباق الرئاسي بيت بوتيدجيدج وزيرا للنقل، في خطوة ستجعل منه أول وزير في تاريخ الولايات المتحدة يجاهر بمثليته الجنسية.خاض بوتيدجيدج الرئيس السابق لبلدية ساوث بند، الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي مرشّحا مغمورا على الصعيد الوطني، لكنه قرر الانسحاب من السباق لصالح بايدن بهدف قطع الطريق على السيناتور اليساري بيرني ساندرز.قرار إسناد حقيبة النقل إلى بوتيدجيدج، المعروف أكثر بلقب العمدة بيت، يكون قد أوكل إليه جزءا كبيرا من المشروع الرامي لتجديد البنية التحتية للبلاد.وأعلنت منظمة "فيكتوري إنستيتيوت" التي تدعو لتولي شخصيات من الأقليات الجنسية مناصب تنفيذية أن العمدة بيت سيصبح أول شخص يجاهر بانتمائه إلى مجتمع الميم يعين في منصب دائم في الإدارة الرئاسية.عين بايدن، أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، وسط توقعات بأن تحدث الإدارة المقبلة منعطفا في السياسة الأمريكية إزاء عدد من الملفات.اختار بايدن، وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، مبعوثا خاصا لشؤون المناخ، بينما يترقب المجتمع الدولي أن تعود الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ بعدما انسحب منه ترامب.وشغل "كيري" منصب وزير الخارجية الأميركي، بين عامي 2013 و2017، في إدارة الرئيس الديمقراطي السابق، باراك أوباما.اختار "بايدن" أليساندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، وسيكون أول أمريكي من أصول لاتينية يتولى هذا المنصب.