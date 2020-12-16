ننشر فصل من رواية «في ليلة مظلمة» لصاحب نوبل بيتر هاندكه

وتنفرد "الدستور" بنشر فصل من الرواية:

تستعد دار العربي للنشر والتوزيع٬ لطرح النسخة العربية٬ التي أنجزها المترجك معتز المغاوري٬ لرواية "في ليلة مظلمة تركت منزلي الصامت" لكاتب نوبل النمساوي بيتر هاندكه الذي يطلقون عليه "الأديب الكاميرا" لدقة تصويره لمشاعر الإنسان ومظاهر الحياة اليومية."هاندكه" ذو مواقف سياسية، أكد من قبل أن القرآن الكريم نص جمالي، يحمل إيقاعًا فنيًا مهمًا، فضلًا عن ذلك، يعتبر القرآن الكتاب الوحيد الذي لا يمكن ترجمته على وجه الإطلاق، مشيرًا إلى أنه يقرأ القرآن باللغة العربية الفصحى، كون القرآن مرتبطًا بالصوتيات العربية، بالمعنى المطلق الممتزج بموسيقاه، ولذلك هو يعرف الفصحى وكان حريصًا على تعلمها."خلع نظارته الشمسية كما يفعل في رحلاته الاستكشافية، بمجرد أن ابتعد عن المنازل ووصل إلى الأرض العشبية، لم يكن السبب فقط أن الضوء هنا أقل حدة من الضوء بين المنازل المبنية من الجير الأبيض، كما أن التفاصيل بالخارج أثرت فيه بشكل مختلف تمامًا. لم يستخدم النظارة الشمسية للحظة واحدة خلال الفترة التالية، حتى في أشعة الشمس الساطعة بقوة. هل خطا بكل خطوة يسيرها الآن من قبل؟ أم أن أسلافه مروا من هذا الطريق؟ أيهم؟ الملك "جلجامش" عداء السهوب؟ وفي الوقت ذاته - كما حدث في كل مرة حتى الآن حين يشعر أنه عايش ما يحدث من قبل - يبدو أن هناك خطر كبير يهدده"."كانت المدينة وراء ظهره تبدو حديثة تمامًا، الأوناش، والمناشير الكهربائية، وآلات إزالة الأسفلت. لكن مع الخطوة الأولى من نهاية الطريق الأسفلتي والدخول إلى حشائش السافانا بدأ عالم أصوات مختلف. فالخطوات نفسها أصبحت غير مسموعة، وكانت على كل حال أقل إلحاحًا من آلاف الأصوات الأخرى الموجودة في العشب – كأنك خلعت الحذاء أثناء المشي"."الحشائش والأرض العشبية لا يتطابقان في هذا الأمر على الإطلاق. هذه السهوب المرتفعة كانت تتكون من حشائش – لكن كل جزء من السهوب كان يتكون من نوع خاص من الحشائش. هذه السهوب المرتفعة تتكون من أعشاب ونباتات شوكية جافة من فترة نهاية الصيف وبينها تربة رخوة تشبه رواسب الحطام والرماد، أو أن كل مكان بالسهوب يذكرك بطريق مدفون. في الواقع، كان يرى في المكان بقايا زجاج مكسور، وشظايا خزف، وأغطية زجاجات، وما شابه ذلك في الأرض. نمت في المكان شجرة جوز واحدة فقط، ذات قشور مفتوحة، مد يده إليها ليجمع القليل من الثمار كمخزون له أثناء الرحلة. كان اللون الرمادي هو السائد في السهوب، لون رمادي يميل إلى الفضي. وانبعثت منه رائحة بمجرد أن مد يديه الاثنjين إلى زهور البابونج الرمادية الذابلة، وشجيرات اليانسون، وأعشاب اللافندر الرمادية الذابلة، ظلت تلك الرائحة عالقة بأنفه حين كان يحكي لي قصته في الشتاء التالي"."سار الصيدلي لفترة طويلة في السهوب بظهره، وألقى بضع نظرات الوداع على مدينة الرياح الليلية. كانت المنازل هناك متباينة مع المنطقة المحيطة هنا وأقل من الحواف الخضراء للنهرين اللذين يصبان في بعضهما بالأسفل وبساتين الخضروات ومروج شجر الحور. دون أشعة الشمس في قمم شجر الحور المرتفعة – المكان الوحيد الذي تصل إليه الشمس في الجزء السفلي من المدينة - لبدت له المنطقة غارقة في شفق مظلم. صوت طرق بعيد يتضاعف بفعل صدى الصخور، ينعكس الصدى من الصخور كأنه يأتي من قريب، وكل هذا يُسمع مثل نداءات المؤذن من مآذن المدينة الكثيرة. وفي الوقت ذاته، تناثر أسفل خطواته المتراجعة إلى الخلف عدد لا يُحصى من الجراد الرمادي اللون مصدرًا صوتًا يشبه صوت تقليم أظافر اليد"."استدار الصيدلي مئة وثمانين درجة، لقد جاء إلى السهوب ليحضر شيئًا ما من هناك. لمن؟ أيا كان. فقط ليحضر شيئًا ما. كان لا يزال يرتدي في تلك الأثناء زي العمل الأزرق الشاحب المتكون من جاكت قصير بحزام وبنطلون. بالإضافة إلى ذلك ربط حول جبهته منشفة بسبب الشمس. حين يربط المنشفة بقوة فإن حواجبه تختفي أسفلها ويبدو كأن عينيه أيضًا مربوطتان. وفي واقع الأمر كان يرى بصورة أفضل. وعلى الرغم من أن المحيط كان يقع على بعد آلاف الأميال، كانت زرقة البحر تلوح في الأفق القريب"."سار الصيدلي في السهوب حتى المساء، دون أن يمر بمغامرة واحدة، ولم يقابل حتى حيوانًا كبيرًا. أكبر حيوان قابله كان نسرًا يحلق فوقه بالأعلى في اتجاه السافانا، وجناحاه مثل سكينين مفتوحين ويحلق خلفه لفترة من الوقت سرب من الغربان السوداء التي أطلقت وابلًا من الصيحات في السماء كالكورال، في حين أن النسر حلق عاليًا هنا وهناك وصدر عنه صفير أحادي المقطع"."لكن الصيدلي كان ينظر إلى الأمام وفي الغالب إلى الأرض بحثًا عن أنواع خاصة من عيش الغراب، الأنواع المرة الطعم - إذا كان متخصصًا في عيش الغراب، لأطلق عليها اسم "عيش الغراب المر" – من أجل الكتاب الذي يريد كتابته عن عيش الغراب بعد عودته، وكذلك لأن هذا بدا له أفضل في الوقت الحالي"."كان ينظر أو يدير رأسه فقط حين يسمع صوت سيارة في البراري الشاسعة الواقعة بعيدًا عن الطرق الممهدة (السيارة الحساسة للغاية فقط قد تحتاج إلى طريق سليم). خلال الساعات الأولى مرت به بضع سيارات، على مسافات كبيرة وكل مرة كانت واحدة من سيارات الدفع الرباعي ماركة "سانتانا" التي كان يوجد منها أحجام وأشكال عديدة. لاحظ فيما بعد أن السير دون مبالاة عبر السهوب كان فكرة مجردة؛ فقد كان على قائدي السيارات أن ينتبهوا إلى الحفر العميقة في بعض الأماكن بالأرض الناتجة عن جداول المياه المتقطعة، وتجنبها مثلما يتجنبهاهو"."التفت الصيدلي حول نفسه حين سمع العدائين يلهثون وراءه كما حدث في الساعة الأولى من سيره في السهوب. حاول في البداية أن يسرع الخطى أمامهم كما يفعلون، ثم أبطأ خطاه. لم يرفع رأسه أيضًا من أجل راكبي الدراجات الذين اقتحموا السهوب بدراجات ذات إطارات عريضة وأصيبوا بصدمة من المنظر وسبق وصولهم صرخة واصطدام من بعيد بالأرض العشبية الخالية من الأشجار. ظل راكبو الدراجات مرافقين له في الطريق حتى وصل إلى المناطق التي لا يوجد فيها سوى نقيق الصراصير من جميع الجهات. لم يكن بحاجة لأن ينظر إلى وجوههم المغطاة بالخوذات ولا أجسادهم الانسيابية المنطلقة نحو الطبيعة. تحت إطارات دراجاتهم تكسرت النباتات واقتلعت من جذورها وسحقت أو فقدت التربة الجرثومية التي تكونت. وبدا أن كل واحد منهم يعتبر نفسه تجسيدًا للمغامرة. لكن هذه لم تكن المغامرة التي يبحث عنها الصيدلي"."قبل غروب الشمس، كان الصيدلي وحيدًا مع السهوب. ظهر في تلك الأثناء حيوان كبير، كلب دون صاحبه. كان يعيش في حفرة أرضية، كشر له في البداية عن أنيابه، ثم لحس أصابعه ورافقه لفترة طويلة. ساد الصمت المكان الآن لدرجة أنه وضع يديه على أذنيه بشكل لا إرادي بسبب بعض الأصوات التي كان يسمعها بالكاد وتأتي غالبًا من باطن الأرض. وحين يمر النسيم عبر النباتات الجافة كان يصدر صوتًا يشبه صوت تصفح ورق طباعة رقيق"."نعم، لقد كان في هذه المنطقة ذات مرة قبل فترة طويلة، وشعر بهذا الآن بكامل جسده، لكنه لم يكن بمفرده. والآن سيحتاج قريبًا إلى مكان يقضي فيه ليلته، نظر وهو يحمي عينيه من آخر أشعة للشمس، نظر إلى أبعد ظل سحاب في الطبيعة، كان الظل هناك بلا حركة، لكنه لم يرَ إشارة واحدة على وجود منطقة سكنية. وفي الوقت ذاته، ظهرت أسفل قدميه هناك حيث لا علامة بارزة أو لافتة طريق مختفية أسفل نبتة توت أسود. طبقًا للافتة فالمسافة ليست بعيدة حتى تصل إلى "لوس جيرونيموس". ومن ناحية أخرى: إذا لم يكن قد مر من قبل على لافتة مكان تحمل اسم "لوس لوبوس" (الذئاب) - كيف لا يجد هذا المكان وكذلك لافتة تحمل اسم "فيمار" – ثم لم يجد شيء مجددًا."سمع صياح الديك وصوت يشبه غرغرة الديك الرومي. سار الصيدلي في اتجاه الصوت ووصل إلى وادي خفي، لا يوجد فيه سوى أطلال كنيسة وبجانبها حديقة ومخزن خشبي. لم يقطع مسافة طويلة، فقد كان يتبع طريقة مشي مختلفة في حشائش السافانا، حيث باعد بين ساقيه، ووجَّه باطن قدميه إلى الأمام قليلًا، مثل كاسحة الثلج. رأى قنفذًا يسير عند مدخل الحديقة، وهو لم يرَ قنفذ منذ فترة طويلة، ومع غروب الشمس المتزامن الآن في اللحظة التي سبقت اختفائه، بدا القنفذ فجأة ضخمًا وبدائيًا"."في الوقت الذي كانت تدور فيه أحداث القصة كان يوجد في أوروبا العديد من الناسكين. عاش أحدهم أيضًا في وادي السهوب ووجد عنده الراوي مكانًا للمبيت. حصل الراوي على طعام وسرير في المنزل المتنقل المهجور خلف أطلال الكنيسة".لم يتفوه أي منهما بكلمة وفي صباح اليوم التالي، اتضح من الصفير الصادر عن غلاية القهوة أن الناسك أصم. لفت انتباه الراوي الآن الشبه بين الناسك وأحد معارفه ومعارفي، مدرس اللغات القديمة المفقود "أندرياس لوزر" من مدينة "سالزبورج". نعم، إنه هو. لكنهما تصرفا وكأنهما لا يعرفان بعض – ذكر الناسك فقط بعد تردد اسم قهوة "الجبل الأزرق" المستوردة من "جامايكا". لقد كان الناسك الوحيد من بيننا نحن الثلاثة الذي أصيب بالصمم وتحديدًا بسبب الصمت الأبدي بوادي السهوب، بعد أن كان يمني نفسه بمواصلة الطريق من خلال السمع والإنصات. وقد حدث هذا في منطقة تدعى "سافانا سونورا".حكى لي الراوي:- بعد قضاء ليلة واحدة هناك شعرت أن أذناي مغلقتان، فقد مرت الليلة في صمت، حتى الديوك والديك الرومي كانوا صامتين، وحين استيقظت أردت أن أقرع جرس الكنيسة بعصا حديدية حتى يصل أي صوت إلى أذني.- هل قام "لوزر" على الأقل بقص العشب من أجل حصانك، كما يتعين على ناسك مثله أن يفعل؟- نعم. وعلاوة على ذلك بدا لي أثناء الفترة التي قضيتها في السهوب كأنني أمتطي حصانًا يركض، في حين كنت أسير على قدمي.ما أزعجه في البداية أثناء مواصلة السير، كانت الشمس المسلطة على ظهره ورؤية ظله باستمرار أمامه. ولهذا السبب كان يسير في بعض الأحيان من جديد مثل السلطعون. لكن بعد ذلك كان ينظر إلى التفاصيل في الأرض التي بدت أكثر وضوحًا بفضل ظله. وبحلول الظهر اختفى الظل من أمامه. إن رؤية ظله كانت الآن موضع ترحيب، لأن رؤيته فوق حشائش السافانا متماثلة الشكل كان يعطيه شعورًا بالحركة وبالرفقة.وهكذا سار الصيدلي طوال اليوم. ولم يصادف بلدة. لكنه لم يمر عليه يوم ظل فيه بمفرده. حيث رأى ذات مرة من بعيد شخصًا يسير على طريق آخر في السهوب ويجر عربة. انعطف الشخص ناحية الصيدلي وسمع الصيدلي إيقاعات تشبه إيقاعات "الفلوت"، لكنها أكثر صخبًا وبعيدة المدى وواسعة الانتشار، واللحن يتكرر دون انقطاع. كان هذا الشخص بائعًا متجولًا أعلن عن وجوده بواسطة قلم معدني ذي ثقوب وكان مرحبًا به للغاية، فقد كان رباط حذاء الصيدلي ممزقًا في تلك الأثناء. نقش على العربة اليدوية التي يجرها البائع المتجول بأحرف كبيرة ULTRAMARINOS وهذا يعني "بضائع مما وراء البحار" – أم أن البائع المتجول جاء فقط لكي يلمع له حذائه – لكن كيف!بعد ظهيرة أحد الأيام مدد الصيدلي جسده من أجل النوم لفترة قصيرة في قطعة من المروج مغطاة بفروع شجرة ظليلة، وحين نهض، قفز فجأة بجانبه شيء ثقيل إلى أعلى، مع صراخ – من جديد كلب مكار صغير بلا صاحب في السهوب كان قد مدد جسده هنا من قبل ونام ولم ينتبه له الصيدلي وكان بينهما مسافة شبر في الحشيش الذي وصل طوله إلى الخصر، لكن الكلب خاف الآن وهرب من حفرته التي ورثها عن والده على ما يبدو. ورأى الصيدلي ذات مرة كتاكيت رمادية اللون تجري أمامه في السهوب ببطء في البداية، وفجأة، بسرعة منطلقين كالسهم المائل في الهواء، مستعمرة كاملة من السمان تطير هنا وهناك كأنها خرجت من الأرض فجأة ويصوب عليها بضعة صيادين في الوقت نفسه.قبل ظهيرة أحد الأيام، قابل الصيدلي عدَّاءً في السهوب. من أين أتى؟ كانت القماشة المعلقة على صدره عليها بقعة عرق وحيدة، ثم عدَّاء آخر يجرى أسرع ويتجاوز الصيدلي ثم يستدير ويقف في طريقه وفي يده بندقية، إنه ليس صيادًا بالتأكيد، وجه البندقية نحو الصيدلي ورفع زر الأمان واتهمه باغتصاب زوجته وطلب منه أن يأتي معه لمواجهته بزوجته – لكنه نظر بعد ذلك إلى عيش الغراب في يد الصيدلي ثم واصل الجري دون أن يتفوه بكلمة؛ وفي اتجاه مغاير تمامًا.وذات مساء، قابل الصيدلي مجموعة صغيرة تتكون من امرأة شابة على حصان وتتوسط جندي يبدو وكأنه لا يزال طفلًا وبدلته ممزقة، ورجل من العصور الوسطى يرتدي معطفًا طويلًا مفتوحًا يغطيه التراب، ويقف على أحد كتفيه صقر رحَّال صغير ذو خطوط أفقية داكنة وعينان صفراوين، وعلى الكتف الآخر رزمة كروت اللعب مثبتة في إبزيم المعطف. سألوا الصيدلي ما إذا رأى رجلًا عجوزًا تائهًا، وربما مرتبكًا، يكتب أثناء السير على الهواء، وبين الحين والآخر يقفز، الأمر الذي يتناقض مع سنه، فهم يبحثون عنه منذ أسابيع ولا يريدون العودة إلى المنزل دونه سواء حيًا أو ميتًا. على الرغم من أنه هز رأسه بالنفي للرد على سؤالهم وواصل السير، فقد بدا له فيما بعد أن الشخص الذي يبحثون عنه قد قابله في مكان ما بالصدفة وأخذ يفكر في تتابع الأحداث طول الليل وأين قابله وبأي طريقة: لا إنه لم يره ولم يسمعه أو يشم رائحته – قد يكون على يقين من أنه لم يشم رائحته من قبل – لكن؟ - لقد كون صورة خيالية عن هذا الشخص فقط عن طريق إلحاح فريق البحث الصغير.في تلك الأثناء، سار الصيدلي آلاف الخطوات في السهوب في اتجاه الغرب وسمع أكثر من مرة مجددًا إيقاعات الفلوت الحادة. ومن جديد، انحرفت العربة اليدوية مع البائع المتجول في اتجاه الصيدلي وقدم له تحديدًا ما كان في أشد الحاجة إليه الآن، أو ما تمناه، ألا وهو تفاحة وضمادة.استمر الصيدلي في السير إلى الأمام بقدر المستطاع. وإذا انحرف عن اتجاهه، كان يستدير ويعود إلى النقطة التي انحرف فيها عن الطريق. وهذا يعني أنه لا يفعل شيئًا سوى مواصلة السير والتقدم حتى ولو كان إيجاد الاتجاه مرة أخرى بهذه الطريقة يواجه صعوبات لا يمكن التغلب عليها. وربما يسلك طريقًا غير مباشر (حتى إذا كان صغيرًا). لكن لا خطوة إلى الخلف – كانت هذه طريقته التقدم إلى الأمام مع السير بظهره!وحتى الطرق غير المباشرة التي من صنع الطبيعة كان يختصرها أحيانًا بتهور. وهكذا كان يسلك منحنيات الوادي منزلقًا إلى أسفل ويقع ويتدحرج أكثر من مرة. وبدا أنه قد أدمن لحظات الانزلاق السريع تلك، حيث كان يشم الزعتر وهو على الطريق هنا وهناك ويقطف بضع ثمرات من التوت الأسود ويضعهم في فمه، وحفظ في ذاكرته نموذج سوس الخشب وهو ينخر في فرع من دون لحاء.من الطبيعي أن حواسه تزداد حدة بفعل تلك المخاطر. وقد استمر هذا التأثير لفترة طويلة ولهذا لم يكن يتجنب تلك المخاطر. فالخوف الذي كان يصيبه أثناء التعثر والسقوط جعل عينيه تتسعان عن آخرهما بحيث إنه كان بعد ذلك أثناء مواصلة السير يرى السهوب أمامه أوضح كأنها تظهر على شاشة عريضة ويسير على أرض آمنة، وهو الذي كان يُصاب بإرهاق حين يكون في الطريق مرة واحدة أثناء اليوم.قال لي الراوي:- وهكذا لم يكن ينقصني شيئًا. لكن تحديدًا حين لا ينقصني شيئًا، كان ينقصني أحيانًا كل شيء تقريبًا. ولذلك كنت أفضل مع مرور الوقت الانتعاش الذي يحدث بسبب شيء مختلف عن ذلك الانتعاش الذي يحدث في الوقت الحاضر وكل يوم عن طريق الأهوال التي أتعرض لها. وقد لفت انتباهي أنني بدأت بين الفينة والأخرى بعد أن امتلأت بما قابلني في الطريق أن أحكي في هدوء ودون قصد. ربما لم أحكِ لشخص محدد – أم نعم؟ - لكن بالتأكيد لم أحكِ لنفسي. مثل هذا الحكي وصل بعيدًا - على سبيل المثال - إلى السهوب المحيطة بي.