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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع التضخم في بريطانيا خلال نوفمبر بدعم من مبيعات الجمعة البيضاء

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم في بريطانيا تباطأ أكثر من المتوقع في نوفمبر مما قد يعكس خصومات الجمعة السوداء في ظل تراجع أسعار الملابس والأحذية بأعلى معدل خلال عشرة أعوام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت 0.3 % على أساس سنوي بعد ارتفاعها 0.7 % في أكتوبر تشرين الأول.

وتشير البيانات إلى أن التضخم قرب أدنى مستوى في خمسة أعوام عند 0.2 % الذي سجله في أغسطس وهو مستوى بعيد جدا عن هدف بنك إنجلترا المركزي لمعدل تضخم أقل من اثنين بالمئة لكن قريبا منها.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار الملابس والأحذية انخفضت 2.7 % في نوفمبر وحده وهو أكبر انخفاض مسجل في هذا الشهر مقارنة مع زيادة 1 % في العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.6 % وهو أكبر انخفاض سنوي منذ يناير 2010.

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