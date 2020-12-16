ضبط فتاة تدير صفحة تروج للدعارة في حدائق الأهرام

تمكنت مباحث الآداب بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط فتاة تدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تروج للدعارة.أكدت التحريات وجود إحدى الصفحات بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها، وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة.وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم على النحو المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض.كما تم ضبط هاتف محمول خاص بها يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.