رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط فتاة تدير صفحة تروج للدعارة في حدائق الأهرام

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت مباحث الآداب بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط فتاة تدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تروج للدعارة.

أكدت التحريات وجود إحدى الصفحات بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها، وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة.

وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم على النحو المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما تم ضبط هاتف محمول خاص بها يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محامي المتهمين يهدد بسنت فتاة ميت غمر: «مش هتشوفي الشارع»

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار اليوم فى مصر الأربعاء 16-12-2020

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

الصور

image description

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى (صور)

image description

فحص 876 مواطنا و2000 خدمة بيطرية خلال «جسور الخير 10» بأسيوط

image description

مواطنون يتسابقون لالتقاط الصور مع «باتمان الشيخ زايد»

image description

حريق هائل بإحدى الزراعات بجوار جامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بحى غرب (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يستقبل محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بقصر الاتحادية

«مسافة أمان.. سرعة منخفضة».. 6 نصائح لقيادة آمنة وقت الأمطار

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

خطوات إضافة المواليد فى بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

دعوة لتعلم فنون النينجا بدورة تدريبية عبر الإنترنت

شركة طيران روسية تخصص مقاعد لـ«رافضي الكمامات»

مواد غذائية تسبب مخاطر على الكلى

تعرف على التأثير «الخفي» لعصائر الفاكهة

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

«امرأة عارية» على طاولة اتحاد الكتاب بالإسكندرية

في ختام فعالياته.. «الأقصر الدولي للتصوير» يكرم مصطفى عبدالمعطي

جمال حسان تدعو «النواب» لفرض ضريبة على شركات التواصل الإجتماعى

مش هحله.. مفردات الحارة المصرية