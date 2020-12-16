أسهم أوروبا ترتفع بفضل آمال اللقاح والبريكست

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء بفضل تنامي الآمال إزاء إبرام اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوزيع محتمل للقاح مضاد لـ«كوفيد-19» في القارة قبل العام الجديد.وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5%، فيما تتجه الأنظار إلى القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر المقرر صدورها في الجلسة الصباحية. وتشير التوقعات إلى تحسن طفيف لأنشطة الأعمال على مدى الشهر السابق.يأتي التفاؤل في أوروبا بعد جلسة إيجابية في آسيا عقب إغلاق قوي لوول ستريت أمس بلغ خلالها المؤشر ناسداك مستوى قياسيا بفعل تنامي احتمالات تقديم المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة.وسيترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) المستمر على مدى يومين.ومن المقرر أن يصدر القرار بعد إغلاق الأسواق الأوروبية، بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.