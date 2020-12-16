مدبولى يؤكد إيمان مصر بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، إيمان مصر بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، انطلاقًا من إرادة سياسية داعمة لمجابهة كل صوره، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد.وترأس مدبولي، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة، وأشار خلاله لمشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين.