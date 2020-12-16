القبض على 22 بلطجيًا وثبوت تعاطي 7 سائقين للمخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 22 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.وضبط 245 دراجة نارية مخالفة، 24985 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.