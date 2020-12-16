«الري» تنفذ خطة حماية المنيا من أخطار السيول

تنفذ الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، خطة لمواجهة موسم الأمطار والسيول خلال الفترة الحالية، حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالري لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.وتفقد المهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بالوجه القبلى، الأربعاء، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة الحماية من أخطار السيول تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه، ومنها أعمال حماية قرى زاوية الجدامى فى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، لحماية الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية، بحضور المهندس عبدالقادر الشناوى رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقى لشمال الوادى بأسيوط، والمهندس محمود غلوش رئيس مجلس الإدارة والمكلف برئاسة الشركة القابضة للري والصرف.وأكد المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، أنه تتم المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.