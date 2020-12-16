هولندا تتجاوز 63 ألف إصابة بفيروس كورونا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في هولندا، إلى 638 ألفًا و801 حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بحسب بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس المستجد، بلغ 10 آلاف و254 حالة.ووصل عدد المتعافين من المصابين بالمرض إلى 8077 شخصًا.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، قبل نحو 41 أسبوعًا.