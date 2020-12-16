3 أخطاء عند العناية بالبشرة في فصل الشتاء

- الحمام الساخن:



- استخدام مستحضرات التجميل:



إهمال الواقي الشمسي:



يواجه الكثير من الناس في فصل الشتاء، الكثير من مشاكل البشرة، أبرزها الجفاف والتقشر الجلدي، تتحدث اليوم ل "الدستور" أمنية فؤاد خبيرة التجميل، عن أخطاء العناية بالبشرة في الشتاء لتفاديها والاهتمام بها.يفضل الكثيرين الاستحمام بالماء الساخن جدًا في فصل الشتاء، ولكن هذا أكبر خطأ، فالحمام الساخن سيجعل البشرة أكثر جفافًا بسبب تجريدها من الزيوت، ففي فصل الشتاء تكون البشرة أصلا معرضة للجفاف، لذلك يجب أخذ حمام عبر استخدام المياه الدافئة أو متوسطة الحرارة، مع ترطيب البشرة بعد الانتهاء من الاستحمام للمحافظة على رطوبتها.من المفروض أن طريقة الاهتمام بالبشرة تختلف بين الفصول ومن أخطاء العناية بالبشرة في الشتاء، استخدام نفس مستحضرات التجميل رغم تغير الظروف المناخية ويجب استبدال المنظف اللطيف الذي اعتدتِ استخدامه في فصل الصيف بمنظف أساسه به زيوت خلال الشتاء، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة الا اذا كانت البشرة دهنية أما فيما يخص مقشر البشرة فمن الأفضل وضع الأنواع اللطيفة على الجلد لتفادي التقشر والجفاف.أشعة الشمس لا تكون قوية في الشتاء كما الصيف، لكن لا يجب أبدًا تجاهل وضع واقي الشمس خلال فصل الشتاء لمحاربة ظهور البقع الداكنة في البشرة والشيخوخة، ويجب اختيار الكريم المرطب النهاري فيه حماية من الأشعة فوق البنفسجية.